美經濟惡化釀危機　金價再破頂

美國股債市將面臨新一波拋售潮，資金繼續湧入金市避險，料金價漲勢未止。（大公報） 中評社香港9月3日電／國際金價再破頂，反映避險情緒高漲，事實是美國經濟急速惡化，近期科技巨企Meta暫停AI部門招聘、快餐集團麥當勞推出5美元特價餐，可見投資及消費正在轉弱，當心美聯儲對關稅推升通脹的關注度大於經濟下行，利率走勢與市場預期有巨大落差，美元資產面臨更大拋售潮。



大公報報導，近日金價一度升上3508美元，再創新高位，美國經濟前景不容樂觀，華爾街股市高處不勝寒。事實上，近周美國股市在歷史高位附近呈現較大波動，特別是估值較高的科技股，上落幅度擴大，道指及納指分別在45000點及23000點以上沽壓重重，短期內有可能見頂。



美科企縮投資 前景不明朗



現時特朗普對利率遲遲不減感到十分著急，一再向美聯儲主席鮑威爾施壓，反映美國經濟真的表現不濟，高利率環境對美國企業經營不利，增加投資成本、削弱利潤，尤其是難以吸引企業投資製造業，重振美國製造業只屬紙上談兵。值得留意的是，特朗普上任以來頻頻買入數百只債券，交易高達690筆，涉資逾億美元，一再催迫利率下調，似乎有利益衝突之嫌，相信美聯儲會維護其獨立性，不輕易向特朗普“跪低”，大幅度下調利率。



其實，美國經濟走下坡已是鐵一般的事實，非農新增職位數目大幅向下修訂，上月已正式向全球多國加征大額進口關稅，對就業市場、實體經濟的負面衝擊更加明顯。不過，美聯儲7月議息會議紀錄顯示，委員普遍認為加征關稅推高通脹比就業市場轉差更令人擔憂，市場對美聯儲大幅減息的預期未免過度樂觀，估計今年年底只會減息一至兩次，因而難以扭轉美國經濟下行的趨勢。



事實上，美國經濟前景不明朗，美國企業再投資意欲下降，尤其是科技公司在人工智能（AI）大模型不斷燒錢，需要高價購買高昂AI芯片，但投資回報卻遙遙未有期。市場估計美國科企AI大模型訓練成本對比中國科企高出十倍以上，處境甚為不妙。近日傳出Meta暫停AI部門招聘的消息，空穴來風，未必無因，相信會有其他美企跟隨，令美國在AI技術優勢面臨巨大的挑戰，並且成為以科技股為主的納指高位急跌的催化劑。

