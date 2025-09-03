港女性失眠比例高男性一倍

青山醫院臨床心理學家透過“重建睡眠好習慣”課程小組，為失眠求診者進行認知行為治療。（大公報） 中評社香港9月3日電／現代生活壓力令不少港人產生失眠問題，衛生署調查，本港48%近半數市民有失眠症狀。專家指出，不少人有睡眠認識誤區，包括誤認為早上床就能應對失眠、必須睡足八小時等。青山醫院早前舉辦認知行為治療課程，通過科學規劃睡眠時間、培養正確的睡眠習慣等方法改善病人失眠，不少失眠人士學習到若入睡困難可先離開床，調整入睡時間，失眠情況均有好轉。



改變在床上玩手機習慣



大公報報導，青山醫院臨床心理學家張嬋玲表示，香港失眠問題頗為普遍，女性患上失眠的比例比男性高出一倍，長期失眠可能導致情緒惡化，甚至引發自殺念頭。



青山醫院於2022年舉辦課程，幫助屯門精神健康中心患有抑鬱症、焦慮症等精神健康困擾的求診病人，參加“重建睡眠好習慣”課程小組，進行失眠的認知行為治療，包括引導參加者規劃睡眠時長、每周記錄睡眠模式，同時培養助眠習慣，如避免床上使用電子產品、午後不飲咖啡和茶等。活動舉辦至今共340人次參與，參加者的失眠嚴重程度顯著降低。



張嬋玲指出，不少人有睡眠誤區，包括過早上床預留睡眠時長，以為可防止失眠，亦有人白天長時間午睡，影響夜晚睡眠等。她舉例稱，曾有六、七十歲的家庭主婦因擔心失眠，每晚八、九時就上床，但實際凌晨12時才真正入睡，後來她慢慢調整入睡時間，失眠狀況明顯好轉。



患有焦慮症的退休人士阿玉說，曾依賴安眠藥入睡，但效果不佳。她於2022年參加小組，改變了在床上看電視、玩手機的習慣，入睡困難時就暫時離開床，不要強迫自己入睡，現時多數時間能正常入睡，甚至毋須再服用安眠藥。



張嬋玲表示，一般人們需5.5小時的核心睡眠以維持日間正常運作，毋須盲目追求7至8小時的睡眠，部分人需要8至9小時才足夠也是正常時間。對於長期固定夜班工作者，她建議可通過固定睡眠時長、戴太陽鏡減少光線影響、營造黑暗安靜的睡眠環境改善失眠。