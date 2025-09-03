深港穗創新全球稱冠　中大：港應積極搶人才

世界知識產權組織前日公布《2025年全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，“深圳─香港─廣州”集群首次榮登榜首。(大公報) 中評社香港9月3日電／世界知識產權組織於前日（9月1日）公布《2025年全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，“深圳─香港─廣州”集群首次榮登榜首。香港中文大學工程學院副院長、選委界議員黃錦輝昨日在電台節目表示，過去數年政府在創科的上、中、下游都有投放，與深圳及廣州的融合亦特別多，預料之後的表現會越來越好，更是反映政府的投資起作用。



﻿大公報報導，他表示，近年本港不少大學在大灣區內地城市設立分校，正是香港一些科研的轉化點以打入中國市場，整個流程是在香港研發、灣區製造，進入中國市場後，再出海國際，又回到香港融資。



被問到香港有哪些方面應再做多些，他認為香港目前應努力投資人才，特別是很多學生及工程師都因為簽證問題，未必能到美國的院校，當局可積極搶人才，同時當局投資很多在北部都會區，特別是河套區是很重要的接駁點，希望與內地之間的人流、物流、資金流、訊息流可以做快一些。



至於今次排名會否為香港帶來商機，他認為一定會有，因為投資者必須看投資有多少的回報，今次數據出來，反映不同地方政府如何投資、市場有多大等，可更好吸引投資者來港投資。



理大：推動科研成果落地產業



香港理工大學亦對今次排名感到十分鼓舞，理大校長滕錦光教授表示，“深圳─香港─廣州”創新集群於全球創新指數中排名第一，充分展現大灣區協同創新的強大動力。理大將繼續發揮在基礎研究、轉化研究和技術創新上的優勢，通過技術創新研究院積極拓展內地城市布局，推動科研成果落地產業，服務社會經濟發展。我們將與特區政府及各界攜手，培養具備國際視野的創新人才，為香港、國家及世界作出更大貢獻。



滕錦光續表示，理大一直致力推動科研成果轉化，至今於全球獲批專利超過1650項。至於科學論文發表量方面，理大共有355名學者入選2024年全球首2%頂尖科學家“終身科學影響力排行榜”或“年度科學影響力排行榜”，足證大學的科研實力備受國際肯定。此外，理大基礎研究實力雄厚，擁有先進科研設施及實驗室，包括“沿海城市氣候韌性全國重點實驗室”及“超精密加工技術全國重點實驗室”，並於兩個InnoHK創新香港研發平台下設立兩所研究中心。展望未來，理大將繼續深化大灣區協作，推動科研成果轉化，為香港及大灣區的創新發展作出更大貢獻。