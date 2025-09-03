香港餐飲展開鑼　3日展期料吸引八千人入場

今年餐飲展不少參展商帶來科技產品，協助業界減輕成本。 香港文匯報 中評社香港9月3日電／特區政府統計處上月發表最新餐飲業數字顯示，今年第二季食肆總收益價值按年升0.8%至271億元，同期食肆購貨總額按年升2.7%至88億元。為振興本港餐飲業，香港餐飲展（RBHK）及亞洲零售論壇暨博覽（RACE）昨開幕，一連三日在會展舉行，展覽分為餐飲及零售業兩部分，旨在促進兩大行業互相交流及協同效應，共有逾300個餐飲業品牌及逾500個零售業品牌參展，料合共吸引逾8，000名與會者入場。



香港文匯報報導，特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里出席活動致辭時表示，上半年香港經濟增長勢頭良好，特區政府將繼續舉辦一系列國際盛事、大型活動和各種精彩活動，旨在吸引更多高端旅客來港，進一步促進香港經濟發展。



商經局：將舉行更多盛事吸引高端旅客



陳百里指出，上半年本港商品及服務貿易均錄得明顯增長，而整體投資支出亦恢復溫和增長。此外，個人消費支出也在增長並正在改善，零售業和金融服務業在第二季均呈現正增長。香港金融市場亦發展蓬勃，更重回全球新股上市（IPO）目的地的第一名位置；住宅房地產市場也正逐漸穩定，次季平均每月成交量增加約37%。事實上，香港再次熱鬧起來，今年首7個月的訪港旅客人數增加了12%，達到約2，800萬人次，其中國際旅客數量更是顯著增加了17%。

