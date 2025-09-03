金價再創新高　受兩大因素推動

中評社香港9月3日電／現貨金昨盤中突破每盎司3，500美元，高見3，508美元，超過4月22日的3，499美元的高位，再創歷史新高。紐約期貨金走勢更強，最高見3，578.4美元，同樣刷新紀錄高點。有黃金業分析師稱，金價上漲主要受兩大因素推動，一是8月下旬以來，美聯儲降息預期急升；二是美聯儲獨立性受質疑，美元信用受損。



香港文匯報報導，金價從特朗普上任時的2，707.55美元一路上漲，從技術層面看，黃金再次突破之前的3，450美元阻力區，並再度衝擊3，500美元大關，表明市場動力強勁，有望再上試3，550至3，570美元水平；支持位亦上升至3，450至3，455美元。受金價破歷史新高影響，A股及港股黃金股紛紛大漲，A股的西部黃金再漲停板，是三連漲停。港股的招金（1818）則升2.1%，老鋪黃金（6181）升2.5%。



金價短期或升穿3600美元



僑鑫金融集團大宗商品主管張強生認為，黃金基本已進入“大牛市”，短期可進一步升穿3，600美元，未來6個月更有機會上望4，000美元大關。他提到，美國總統特朗普的政策引發訴訟等內部矛盾，政府赤字亦未見改善，加上美國與其他國家關係不穩，多地央行正加快吸納黃金作為儲備，削弱市場對美元資產信心，看好黃金牛市行情將維持一段時間，料直至特朗普政策在刺激經濟方面見到實質成效，金價才會有緩和的空間。



美聯儲主席鮑威爾在8月22日的全球央行年會上發言，暗示即使美國通脹存在上升風險，但美聯儲仍對減息持開放態度。這使市場預期今個月美國議息後，美聯儲會再度開展減息。根據最新市場數據顯示，9月減息25點子的機率高達87.4%，10月份累計降息半厘的機率也達到48.6%。由於減息預期令美匯走弱，吸引投資者將資金配置到黃金市場。



另外，從美元信用角度方面來看，美聯儲理事庫克被美國總統特朗普免職，引發市場對美聯儲獨立性的質疑，進一步削弱了市場對美元資產信心。事實上，全球地緣政治風險上升，同樣持續推升市場的避險需求，加上全球央行繼續增持黃金，這不僅為了外匯儲備多元化，更是為了對沖美元信用下降的風險。作為傳統避險資產，黃金長期需求持續，令金市延續牛市。