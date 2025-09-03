李家超：閱兵極大提升港人保家決心和自豪感

香港特區行政長官李家超今天上午在天安門城樓上出席閱兵盛典。 中評社香港9月3日電／香港特區行政政長官李家超今天指出，今天是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日，我有幸參加在北京舉行的紀念大會和閱兵盛典，見證我們國家以最莊嚴的方式紀念勝利，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。我深感光榮、自豪和振奮人心。



李家超表示，習近平主席在發表重要講話時指出，歷史警示我們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族衹有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！正如習近平主席所指出，今天人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。



李家超說，我最振奮的是這次閱兵是全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，參閱的武器裝備都是國產現役主戰裝備，不少新型裝備都是第一次對外展示，充分彰顯國家軍隊在捍衛國家主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力。閱兵展示的不僅是我們國家新時代國防和軍隊建設成就，更向世界宣示了中國人民銘記歷史、珍愛和平，堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果。



李家超表示，這次我率領了約360位由香港各界人士組成的代表團來京觀禮，包括政府主要官員，來自司法機構、立法會和區議會的代表，參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬，以及來自地區、商界及中資企業、教育、創科、專業服務、社福、傳媒、宗教、文化、出版、藝術及體育界、青年、學生和市民等不同社會界別人士，在觀禮人員中占比相當大，充分顯示中央對香港特區的重視。不少代表團成員都表示，對在現場觀看閱兵感到十分光榮和激動，我相信這亦將極大提升香港市民保家衛國的決心和民族自豪感。



為紀念抗戰勝利80周年，香港特區政府也團結各界舉辦了系列活動，讓市民認識這段重要歷史，弘揚愛國主義精神，培養家國情懷。早前我在香港分別出席了大型巡回展覽及紀念章頒授儀式和斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮，並到香港抗戰及海防博物館參觀了“風雨同舟 共建和平 —— 粵港人民抗戰勝利八十周年展”。



李家超表示，香港正邁向“由治及興”的關鍵時期，我們必須以史為鑒，以堅定意志維護國家主權、安全、發展利益。我鼓勵香港市民更全面、更立體地認識這段中華民族不能磨滅的共同記憶，銘記先烈抗爭犧牲鑄造的和平，珍惜和平年代的安寧，並將過去的苦難轉化為自強不息的奮進力量，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的進程中，作出我們更大的香港貢獻！