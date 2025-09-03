黃雲嵩奪得2025年中國圍棋快棋賽冠軍

黃雲嵩在決賽中（圖片來源：新華社） 中評社北京9月3日電／據新華社報導，在2日進行的2025年“浙江平湖·當湖十局杯”中國圍棋快棋賽決賽中，通過補缺“替補”進入該賽事的“黑馬”黃雲嵩九段執白中盤勝許嘉陽九段，成為該賽事的新科冠軍。



這是黃雲嵩職業生涯的第二個快棋大賽冠軍，他此前在2015年問鼎了第17屆阿含桐山杯中國圍棋快棋公開賽。



本屆快棋賽的參賽棋手包括上屆冠亞軍和中國圍棋最新等級分（截至2025年7月31日）排名靠前的30名職業選手。由於上屆冠軍黃明宇的等級分排名第38，排名第32的黃雲嵩本無緣此賽事，但等級分排名第四的楊鼎新、排名第六的柯潔和排名第29的孟泰齡因個人原因沒有參賽，黃雲嵩等三人順次遞補獲得了參賽資格。



黃雲嵩是本屆大賽最大的“黑馬”，在決賽前的四輪淘汰賽中，他先後擊敗了範胤、李欽誠、彭立堯、金禹丞。奪冠後，黃雲嵩坦承：“賽前根本沒想到會走得這麼遠。每一輪的對手都很強，印象最深的是第二輪對陣‘快刀’李欽誠。盤中我一度都想放棄了，但還是堅持了下來，最後險勝。”



當天的決賽在當湖十局圍棋主題公園的永年閣進行，儘管對殺激烈，但全盤沒有出現一錘定音的勝負手。黑棋邊空被破是全局的關鍵轉折點，黃雲嵩賽後說：“中盤開始階段破掉黑棋的邊空後，我感覺‘便宜’了特別特別多，後面只要能穩住局面就能贏了。”