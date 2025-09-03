致敬“80”！空中護旗梯隊飛過天安門上空

26架直－19武裝直升機精準編成“80”字樣（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）9月3日上午9時45分許，由45架直升機組成的空中護旗梯隊，以磅礴氣勢飛越天安門廣場上空，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會的閱兵分列式拉開雄壯序幕。



領航的機群核心，三面巨幅旗幟迎風招展。中國共產黨黨旗、中華人民共和國國旗、中國人民解放軍軍旗分別懸掛在1架直－20通用直升機下方，分別由2架直－10武裝直升機組成左右僚機對其進行護衛。



緊隨其後，26架直－19武裝直升機精準編成“80”字樣，以藍天為紙，以鐵翼為筆，寓意紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在梯隊後方，3架直－8L運輸直升機分別懸掛“正義必勝”“和平必勝”“人民必勝”條幅，7架直－20T直升機圍繞標語形成三角隊形，依次通過天安門廣場上空，體現在中國共產黨的領導下，國家日益繁榮昌盛、軍隊不斷發展壯大，體現歷經80年歲月滄桑、偉大的抗戰精神薪火相傳，向全世界昭告正義必勝、和平必勝、人民必勝的偉大真理。



據悉，此次承擔光榮使命的空中護旗梯隊由陸軍牽頭組建。



（記者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：袁曉麥）