中評特寫：中俄朝元首罕見“同框”

習近平步入招待會現場時，其左右分別並行朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩及俄羅斯總統普京（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月4日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會3日在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。習近平主席步入招待會現場時，其左右分別並行朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩及俄羅斯總統普京。這成為中俄朝元首難得一見的“同框畫面”，備受中外媒體關注。



自8月底中方宣布，26位外國元首和政府首腦將出席抗戰勝利80周年紀念活動——其中包括普京及金正恩，這一消息立即引起各國媒體的高度關注，國際學者紛紛解讀其中可能釋放的重要信號。



招待會當天，在《和平－命運共同體》樂曲聲中，習近平和夫人彭麗媛同出席招待會的外國領導人夫婦共同步入宴會廳。而普京走在習近平右邊，金正恩走在習近平的左邊。



中評社記者注意到，入場後三人笑容滿面，先對場內嘉賓和媒體揮手致意。隨後一行人左拐走向宴會廳主桌時，習近平扭頭對金正恩說了幾句話。金正恩原本在四周張望，聽到說話聲後立刻扭頭，邊聽邊眼神十分認真地看著習近平。



隨後，一行人在主桌就坐。



據悉當天的菜單包括：冷盤。百合響螺湯，炙烤羊排，蟹粉芙蓉龍蝦，珍菌佛跳牆，香芥汁三文魚。什錦炒飯、佐餐麵包，豌豆黃、芒果慕斯蛋糕，水果、冰淇淋，咖啡、茶。酒水則是：長城西拉2018中國河北，長城雷司令2022中國河北。

