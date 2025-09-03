陸軍方隊接受檢閱　延續榮光敢打必勝

陸軍方隊3日上午第二個走過天安門廣場（中評社 林艶攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式於2025年9月3日在天安門廣場舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱部隊。肩負著繼承和發揚陸軍光榮傳統和優良作風的崇高使命，陸軍方隊3日上午第二個走過天安門廣場，接受祖國和人民檢閱。



陸軍方隊隊員涵蓋軍官、軍士、義務兵群體，99%來自基層一線，軍事專業包括裝甲、步兵、炮兵、防空、偵察、警衛、修理、駕駛等。這個方隊抽組單位整體上以前身為八路軍、新四軍初創部隊的單位為主，涵蓋八路軍3個師、新四軍4個支隊、東北抗日聯軍和華南抗日遊擊隊等。這些抽組單位既有合成、警衛等傳統部隊，又有特戰、陸航等新質作戰力量，是新型陸軍轉型重塑的“排頭兵”、換羽騰飛的“領頭雁”，全面展示新型陸軍轉型建設的嶄新風貌。



今年閱兵，在徒步方隊中衹有陸軍和武警有劈槍動作，而陸軍又是第一個劈槍走過天安門的方隊。從提槍到劈槍，陸軍的受閱隊員必須付出更多的努力。陸軍擎旗手馬瑞表示，感覺最大的感受是自信和從容。這種自信和從容，不單單是說隊伍很整齊、氣勢很宏偉，這只是其中的一小部分。更大的應該是說看到了，也親身感受到了軍隊10年來的發展。



（記者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：郭至君）