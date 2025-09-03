火箭軍方隊受閱　盡展“執劍人”風采

火箭軍的掌旗手（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。閱兵式現場，火箭軍方隊走過天安門廣場，展示大國長劍“執劍人”的風采。



火箭軍方隊受閱隊員中，有來自高技術專業崗位的工匠型、專家型、復合型人才，有來自核常導彈部隊的導彈操作號手，也有來自施工和保障一線的任務官兵，以及院校學員。他們80%以上參加過實彈發射、作戰值班、戰備演訓等重大任務。



砥礪大國長劍，撐起民族脊樑。作為一支技術密集、專業精細的科技之師，火箭軍官兵牢固樹立科技就是核心戰鬥力理念，大力推進科技創新，激發創新活力，厚植創新潛力，培育戰鬥力新的增長點，推動火箭軍戰略能力提升和戰略轉型發展。



核常兼備，全域懾戰。作為我國戰略威懾的核心力量，火箭軍是我國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。



新軍種、新形象、新作為、新擔當。2015年12月，第二炮兵更名為火箭軍，迄今光榮成立近十年。火箭軍官兵踏著堅定的步伐闊步向前，將以一流標準創一流業績，把信仰和忠誠凝聚在鮮豔的戰旗上。



（記者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：陳思遠）