首秀！軍事航天部隊方隊以戰略兵種受閱

軍事航天部隊進場（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）築夢九天，問鼎蒼穹。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式上，軍事航天部隊方隊首次以戰略兵種名義接受檢閱。他們身著整齊的軍裝，手擎嶄新的軍旗，邁著堅定有力的步伐，意氣風發地走過天安門廣場，展現出了強大的氣勢與蓬勃的精神風貌。



軍事航天部隊參閱官兵帶著進軍浩瀚太空的鬥志和信心，在四支戰略兵種中率先接受檢閱。鮮紅的八一軍旗旗面映襯下，深空藍的色彩格外亮眼。今年八一前夕，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊4支兵種軍旗旗面樣式正式發布，標誌著我軍構建起以八一軍旗為主體、軍兵種軍旗為補充的新時代人民軍隊軍旗體系。



軍事航天部隊作為和平利用太空的新域新質力量，有效維護太空持久和平和共同安全，為建設航天強國提供戰略支撐。



軍事航天部隊方隊由軍事航天部隊牽頭組建。中央軍委調整軍事航天部隊領導管理關係一年多來，軍事航天部隊大力弘揚“兩彈一星”精神、載人航天精神，聚力備戰打仗，加快創新發展，提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能，為更好和平利用太空全面提升履行使命任務能力。



