韓近30年來婚姻登記量減半 涉外婚姻卻大增

中評社香港9月3日電／韓聯社報導，韓國統計廳3日發佈的一組統計數據顯示，近30年來婚姻登記數量減半，但涉外婚姻登記數量卻增加50%以上。



統計顯示，婚姻登記量1995年為39.85萬對，1996年達到頂峰，為43.49萬對，2022年減少至19.17萬對。雖然2023年和2024年連續兩年增加，但較30年前減少44.2%。



其中，涉外婚姻登記量從1995年的1.35萬對增至2024年的2.08萬對，增幅53.9%。同期，涉外婚姻在整體婚姻登記量中的佔比從3.4%升至9.3%。男女平均初婚年齡1995年分別為28.4歲和25.3歲，去年升至33.9歲和31.6歲。



與此同時，出生人口1995年為71.5萬人，2023年減至23萬人，創下新低，2024年略升至23.8萬人，30年來減少66.7%。總和生育率從1995年的1.63人減少至2024年的0.75人，降幅54.2%。



在出生人口中，頭胎數量從1995年的34.58萬減少至2024年的14.61萬，降幅為57.7%，但頭胎佔比卻大幅提升，從1995年的48.4%升至去年的61.3%。這是因為第二胎（75.4%）和第三胎（73.5%）的降幅相對更大。