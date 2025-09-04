信息支援部隊首亮相 兵種結構升級

信息支援部隊進場（中評社 林艷攝） 中評社北京9月4日電（中評社報導組）9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動在北京舉行。信息支援部隊方隊作為全新打造的戰略性兵種，首次亮相閱兵場，在天安門廣場接受檢閱，這也是我軍力量結構嶄新佈局的集中展示。



信息支援部隊方隊由信息支援部隊部分單位元抽組而成，參閱隊員們身著迷彩服，步伐整齊劃一，精神抖擻，展現出信息支援部隊官兵的颯爽英姿。此次閱兵中，信息支援方隊受閱裝備由戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、資訊融合車組成，能夠快速構建新型網信體系、有力支撐聯合作戰。



信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網路資訊體系建設運用的關鍵支撐。組建一年多來，信息支援部隊堅持資訊主導、聯合制勝，暢通資訊鏈路，融合資訊資源，加強資訊防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域作戰任務。



今年八一前夕，軍事航天部隊、網路空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊4支兵種軍旗旗面樣式正式發佈，標誌著我軍構建起以八一軍旗為主體、軍兵種軍旗為補充的新時代人民軍隊軍旗體系。而在此次九三勝利日閱兵中，這4支戰略兵種受閱方隊將擎嶄新的軍旗首次集中亮相，這不僅是信息支援部隊的重要時刻，更是我軍構建起“4支軍種+ 4支兵種”新型軍兵種結構嶄新佈局的生動體現。



