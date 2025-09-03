高顔值女兵齊亮相　民兵方隊換新裝

民兵團的女兵的高顏質令人驚艷(中評社 林艷攝) 中評社北京9月3日電（中評社報導組）9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動在北京舉行。肩負著展示新時代民兵風采重任的民兵方隊，走過天安門廣場，接受祖國和人民檢閱，這也是民兵首次亮相以紀念抗戰勝利為主題的閱兵活動。



這支民兵方隊代表全國廣大基幹民兵和普通民兵，全部由女民兵組成，從15個省份抽組民兵參閱，覆蓋抗戰時期黨領導的主要抗日根據地，每一名隊員背後，都刻印著一段鮮活的紅色記憶。她們有的來自鐵道遊擊隊、平原遊擊隊等戰功赫赫、威名遠揚的優良傳統民兵隊伍，有的來自創造了地道戰、地雷戰、麻雀戰等獨特戰法發源地的典型民兵組織，有的來自新中國成立後作出新貢獻、發揮新作用的先進民兵群體，既體現民兵在抗戰中的歷史貢獻，也反映新時代民兵建設的新風采和國防後備力量建設的新成就。



此次民兵方隊在受閱裝備與著裝方面，也迎來了大幅創新。不同於以往閱兵中相對傳統的服飾風格，今年的受閱服裝在色彩搭配、款式設計上充分融入新時代元素，既保留了民兵隊伍的辨識度，又彰顯了女性的幹練與活力，每一處細節都經過精心打磨，力求在展現紀律性的同時，凸顯新時代女民兵的獨特風采。當方隊走過觀禮台時，整齊的腳步聲與嘹亮的口號聲交織，成為廣場上一道兼具力量與美感的風景線。



民兵是中國“三結合”武裝力量的重要組成部分。抗日戰爭中，民兵規模達到260萬人以上，廣大民兵參戰支前、英勇作戰，殲敵10.6萬餘人，使日本侵略者陷入了人民戰爭的汪洋大海，廣大民兵為抗戰勝利作出了不可磨滅的貢獻，譜寫了人民戰爭的不朽篇章。民兵與黨領導的武裝鬥爭相伴而生，是勝利之本。新時代民兵轉型重塑，邁向高品質發展，更好地發揮了平時服務、急時應急、戰時應戰的使命作用。



