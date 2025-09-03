80面功勳旗幟載榮光　戰旗方隊浩蕩而來　

戰旗方隊與車上的掌旗手（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）鐵流滾滾，戰旗獵獵。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式上，80面抗戰英模部隊榮譽旗幟組成的戰旗方隊，承載著歷史榮光，接受祖國和人民檢閱。



接受檢閱的80面戰旗，從全軍各部隊遴選確定，來自東、南、西、北、中五大戰區，涵蓋陸、海、空軍和武警部隊，由團、營、連三級功勳榮譽單位代表組成。戰旗方隊集中展示了我軍抗戰時期的功勳旗幟，是紅色基因代代相傳的一種標誌。



“楊靖宇支隊”“劉老莊連”“狼牙山五壯士連”……這些具有典型意義的旗幟，由所在單位官兵擎旗受閱，寓意著偉大的抗戰精神接續傳承，人民軍隊無畏艱難、奮勇直前。其中，有4面因平型關戰役而得名，有7面都與百團大戰有關。14年抗日戰爭浴血奮戰，我軍湧現出許許多多英雄群體和戰鬥英模，他們為挽救民族危亡、實現民族獨立和人民解放、爭取世界和平，奏響了氣壯山河的英雄凱歌，建立了彪炳史冊的不朽功勳。



戰旗方隊在2019年慶祝新中國成立70周年閱兵中首次亮相，這是第二次成建制組成戰旗方隊參加閱兵。這些英雄的旗幟、勝利的旗幟、不朽的旗幟，永遠激勵著人民軍隊勇往直前。



（記者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：陳思遠）