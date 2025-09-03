陸戰之王！地面突擊方隊閃耀閱兵場

地面突擊方隊由新一代裝甲裝備99B坦克、100坦克、100支援戰車組成（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式上，由新一代裝甲裝備99B坦克、100坦克、100支援戰車組成的地面突擊方隊，以磅礴的氣勢和先進的裝備亮相閱兵現場。



被稱為“陸戰之王”的地面突擊方隊由陸軍第82集團軍某合成旅為主抽組，該部隊作為我軍首支摩托化、機械化、數位化部隊，在新時代陸軍轉型建設中始終衝鋒在前。



方隊的22輛戰車呈“箭”形排列，氣勢恢宏地通過天安門廣場，接受祖國和人民的檢閱。“箭”形編隊，寓意著銳不可當的突擊之勢，每一輛戰車都仿佛一支蓄勢待發的利箭，彰顯地面突擊力量在戰場上一往無前、攻堅突破的決心與意志。



新一代裝甲裝備99B坦克、100坦克、100支援戰車系首次公開亮相。99B坦克在99A坦克的基礎上進行了技術融合和功能擴展，顯著提升了資訊化條件下一體化聯合作戰、多元目標火力打擊、複雜地域環境機動以及惡劣天候下乘員持續作戰能力，使其在現代戰爭中更具優勢。100坦克以及100支援戰車智慧化程度高、協同能力強，能夠遂行遠端快速部署、戰役目標奪控、戰術縱深突擊、城市攻防作戰、聯合火力引導等多樣化作戰任務，滿足了現代戰爭複雜多變的需求，是我國陸軍高技術裝備體系的重要組成部分。



“機動奪要、攻堅突破”八個字，彰顯的是這支地面突擊部隊的強大戰鬥力；“陸戰之王”的美譽，正是對其在資訊化戰場上對敵方關鍵目標迅速奪取控制、對堅固防禦體系進行決定性突破的作戰能力的肯定。這些先進裝備不僅代表著陸軍裝備體系的更新換代，更意味著我國陸軍在戰鬥力生成模式轉變上取得了重大突破，具備了更強的全域作戰、立體作戰和精確作戰能力。



（記者：林艷、海涵、盧誠輝、俞敦平；後方支援記者：邱姿爽）

