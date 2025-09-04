習近平：堅定捍衛國際公平正義

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會3日在人民大會堂隆重舉行（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月4日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會3日在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話強調，正義的信念不可動搖，和平的期盼不可阻遏，人民的力量不可戰勝。任何時候，我們都要弘揚全人類共同價值，堅定捍衛國際公平正義，讓世界正氣充盈、乾坤朗朗；都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體；都要以人民之心為心、以天下之利為利，為增進人民福祉而不懈努力。



在當天的招待會上，習近平發表重要講話。他首先代表中國政府和中國人民，對大家的到來表示誠摯歡迎，向全國各族人民和世界各國人民致以勝利紀念日的熱烈祝賀。



習近平指出，80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，徹底打敗日本軍國主義侵略者，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。這是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點，也是世界發展的一個重大轉折點。這一偉大勝利，是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥取得的。對支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，中國政府和中國人民永遠不會忘記。



習近平強調，一時強弱在於力，千秋勝負在於理。正義、光明、進步必將戰勝邪惡、黑暗、反動。人類生活在同一星球，應當同舟共濟、和睦相處，決不能重回弱肉強食的叢林法則。



習近平指出，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。我們真誠希望各國都以史為鑒、以和為貴，共同推進世界現代化，開創人類更加美好的未來。



在喜慶歡樂的樂曲聲中，習近平同中外嘉賓一起舉杯，共同慶祝中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，共同祝願世界和平。

