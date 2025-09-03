蛟龍入海猛虎出山！兩棲突擊方隊驚艷亮相

兩棲突擊方隊的帥哥也非常吸睛（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）海上蛟龍踏浪而來，陸上猛虎驚豔亮相。9月3日，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式上，帶著海疆衛士的銳氣與底氣，兩棲突擊方隊駛過天安門廣場，接受祖國和人民的檢閱。



此次受閱的兩棲突擊方隊由海軍陸戰隊抽組而成。作為一支有著特殊使命的精銳力量，海軍陸戰隊組建於1980年，自誕生起便練就了陸地、海上、空中、水下多種作戰能力，是維護國家利益的重要作戰力量。2017年3月，為適應人民海軍由“近海防禦”向“近海防禦、遠海防衛”的戰略轉型，海軍陸戰隊調整組建為軍級兩棲作戰力量，這一轉變讓這支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅，更加精準地對接新時代的國防需求，在更廣闊的海域執行多樣化任務，也為維護國家海外利益提供了更堅實的力量支撐。



受閱裝備包括兩棲輪式裝甲步兵戰車、兩棲輪式裝甲突擊車和兩棲輪式自行榴彈炮車，均為國產新型裝備，且首次接受檢閱。這些裝備是海軍陸戰隊遂行兩棲登陸作戰、縱深快速奪要、應急快反處突等多樣化軍事任務的主戰裝備，具備強大的兩棲機動能力，能在陸地與海洋不同環境下快速行進；適應複雜環境能力出色，無論是熱帶海島的高溫高濕，還是寒區海域的惡劣氣候，都難以阻礙其執行任務；通聯協同能力優秀，各裝備之間可實現高效資訊交互與戰術配合；火力打擊和防護拓展能力強大，能對敵方目標進行精準打擊，同時為己方人員與裝備提供可靠防護，是我軍兩棲作戰能力反覆運算升級的強大戰力支撐。



全球化時代，海外利益的拓展和維護和國家命運息息相關。從遍佈全球的中資企業，到日益增多的海外公民，都需要強大的力量來保障安全。被稱為“陸上猛虎，海上蛟龍”的兩棲突擊方隊，具備高度的機動性、強大的戰鬥力以及靈活的作戰模式，是維護我國海外利益的精銳作戰力量。此次兩棲突擊隊的驚豔亮相，是我國海軍陸戰隊建設發展的一個縮影，為保障我國海外利益安全、維護國家和平與穩定鑄起堅不可摧的鋼鐵長城。



