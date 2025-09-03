“天降神兵”展銳姿　利刃出鞘鑄鋒芒

空降突擊方隊的裝備亮點十足（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）盛大的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式上，當空降突擊方隊以雷霆之勢駛過天安門廣場，如同一支“利刃”。這支由空降兵某部為主體抽組的方隊，承載著“神兵天降”的赫赫威名，彰顯著我軍快速反應、縱深打擊的強大實力。



本次受閱的裝備亮點十足，新型履帶多功能輸送車、新型履帶空降戰車、新型履帶自行榴彈炮車首次公開亮相。這些裝備是國產新型履帶系列空降戰車家族的傑出代表，具備卓越的性能。它們能由大型軍用運輸機空運空投，實現遠端空中投送，為部隊提供關鍵的重裝機動支援，堪稱我軍快速反應、縱深打擊的“空降利刃”。



空降兵是“動在空中、降在敵後”的戰略力量，能突破地理限制直插關鍵區域，承擔奪控、應急等核心任務，是全域作戰的精銳。軍事專家傅前哨接受媒體採訪時稱，“空降戰車對空降兵的意義非常重大！”他解讀道，過去受裝備所限，空降兵落地後多為缺重裝備、防護弱的輕步兵，戰力受限。如今隨運－20大量列裝的運用，新型的空降戰車也能夠重裝上陣、防禦力大幅提升。



軍事專家張學峰也提到，這次閱兵展現出我國新一代空降戰車在防護力上有了顯著的提升，主戰坦克上的防禦性裝備也同樣適用於新型的空降戰車，顯著提升其戰場生存力。不僅如此，新一代空降車的防護、火力與資訊化能力顯著提升，精準度也大大提高。這意味著，我國的空降突擊方隊在維護國家安全、應對突發危機中，更能發揮“天降利刃”的關鍵價值。



隨著空降突擊方隊的精彩亮相，世界見證了中國空降兵的強大實力與裝備革新。未來，這支“天降神兵”將繼續磨礪，以先進裝備和過硬本領，守護祖國的每一寸山河。



（記者：林艷、海涵、盧誠輝、俞敦平；後方支援記者：邱姿爽）