“戰爭之神”出征　遠端火炮方隊震撼亮相

遠端火砲方隊展示全新火箭砲的裝備，引導車上的士兵向主席台敬禮（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上，遠端火炮方隊氣勢如虹駛過天安門廣場接受檢閱，在兩台引導車帶領下，16台191遠端火箭炮排陣而來，盡顯大國重器的雄渾氣勢。



191遠端火箭炮並非首次公開亮相。早在2019年國慶70周年閱兵式上，它便首次登上歷史舞台，被外界稱為“能改變戰場規則的新武器”。作為集戰役打擊與戰術支援於一體的新型裝備，遠端箱式火箭炮集既可以對作戰地域實施全縱深火力打擊，為地面部隊提供精準支援，也可與海軍、空軍、火箭軍協同作戰，織就一張立體化聯合火力網。此次參閱的191遠端箱式火箭炮，具備射程遠、精度高、反應快、火力體系廣、點面結合等突出優勢。模組化設計使其能夠快速更換發射箱，靈活搭載不同射程、不同彈種，箱式彈藥補充方式大幅縮短了作戰準備時間。火力隨需而變，打擊一擊制敵。



火炮自古有“戰爭之神”之稱，而中國正是最早發明多枚火箭連發和齊射裝置的國家。進入新時代，面對軍事變革浪潮，中國軍隊不斷對遠火裝備進行升級反覆運算，為“戰爭之神”鍛造新鋒。近年來，解放軍遠程火箭炮兵建設步伐加快，191遠程火箭炮已在2022年台海方向的實戰化演訓中亮相，精確打擊畫面震撼人心，展現出強大威懾力。



從戰史中走來，在新時代淬火成鋼。191遠端箱式火箭炮不僅是陸軍的新質作戰力量，更是解放軍不畏挑戰、敢於勝戰的鮮明注腳。



（記者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：劉一瑋）