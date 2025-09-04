低空獵鷹：反無人機方隊亮劍長安街

各式新型反無人機系統將左右未來戰場關鍵（中評社 林艷攝） 中評社北京9月4日電（中評社報導組）低空防禦尖兵，制勝無人戰場。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上，反無人機方隊如同獵鷹列陣，疾速且穩健地駛過天安門廣場，鏗鏘有力地回應祖國和人民的檢閱。該方隊所混編的兩支部隊皆是歷經戰火硝煙、屢建戰功的英雄部隊，肩負守護低空安全的重大使命。



此次受閱的反無人機方隊，集成了反無彈炮系統、高能鐳射武器、高功率微波武器等成體系建設，它們既能對敵方無人機、巡航導彈等目標進行軟殺傷，也能實施硬摧毀，構建起攻防兼備的“鐵三角”，充分展現出我軍在制勝無人作戰領域的硬核實力。



近年來，戰爭形態加速演變，低空威脅日益凸顯。戰爭實踐表明，無人機不僅拓展了空襲能力，也深刻推動了戰爭形態的發展，已經成為改變作戰能力與規則的重要力量。為此，中國緊跟戰爭形態演變，認清防空作戰的形勢挑戰，探究因變制變的應對之道。



反無人機方隊的整齊亮相，正是解放軍緊跟戰爭前沿，針對未來戰場主動塑造新質作戰能力的生動體現。反無人機方隊不僅是新時代軍隊裝備建設成果的集中展示，更是國家安全的堅強屏障。它們以軟硬兼施的優勢，築起牢不可破的防護網，為戰爭中掌握主動權提供了堅實支撐。



值得一提的是，除了反無人機方隊之外，此次受閱的眾多裝備也呈現高度資訊化、智慧化的特點，涵蓋網電作戰、陸海上空系列無人智慧系統等多個領域，充分體現我軍緊跟科技發展與戰爭形態演變，持續塑造適應未來戰場的作戰能力。



（記者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：劉一瑋）