震撼！無人作戰方隊　未來戰爭的奇兵利器

空中無人作戰方隊艦載無人直升機（中評社 林艷攝） 中評社北京9月4日電（中評社報導組）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上，陸上無人作戰方隊、海上無人作戰方隊和空中無人作戰方隊驚艷亮相，依次按序接受檢閱。在此前的演練中，有網友隨手拍攝並轉發到網絡後引起廣泛關注的新型武器，便是屬於無人作戰群方隊。



陸上無人作戰方隊受閱裝備為偵打突擊、掃雷排爆、班組支持等無人戰車。偵打突擊無人車是一款可遂行多樣化軍事任務的新型無人裝備，是現代無人裝備融入現有作戰體系的重要組成部分；掃雷排爆無人車遂行掃雷排爆、通路開闢等任務，能夠融入現有作戰體系；班組支援無人車與步兵共同構成班組作戰單元，遂行彈藥給養、物資器材伴隨保障等任務，必要時執行傷患輸送等任務。這個方隊由陸軍第71集團軍為主抽組。



海上無人作戰方隊受閱的新型無人潛航器、無人艇、無人佈雷系統，具備隱蔽布放封鎖、自主探測識別、集群組網攻擊等作戰能力，是海上作戰的“奇兵利器”。海上無人作戰方隊由海軍某部牽頭組建。



空中無人作戰方隊新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機等裝備，可隱蔽出擊、廣域覆蓋、自主協同，創新未來空戰新樣式。受閱的5型7種裝備，是我國自主研製的新型空中無人裝備，具備陸基、艦基作戰能力，主要執行戰場偵察、監視、打擊等多樣化作戰任務。方隊以海軍某團和空軍航空兵某團為主體抽組建成。



無人作戰群中，教練員朱文槿和戰友們駕駛戰車集中展示了中國軍隊新型無人作戰裝備，也首次展示出多型無人裝備的聯合訓練成果。作為來自全軍首批數位化旅的參謀，這些年朱文槿緊盯未來作戰新樣式，多次參與作戰演練。他深切地感受到，無人化智慧作戰正在突飛猛進地發展。



（記者：林艷、海涵、盧誠輝、俞敦平；後方支援記者：郭至君）



