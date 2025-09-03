中評聚焦：國之重器震寰宇　戰略王牌定乾坤

巨浪-3潛射洲际导弹(中評社 林艷攝) 中評社北京9月3日電（中評社報導組）在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上，核導彈第一方隊、第二方隊作為裝備方隊的最後兩位出場，向全世界展示了多種大國重器，震撼全球。



在核導彈第一方隊中受閱的有：“驚雷－1”空基遠端導彈、“巨浪－3”潛射洲際導彈、“東風－61”陸基洲際導彈、“東風－31”新型陸基洲際導彈，首次集中展示我軍陸、海、空基“三位一體”戰略核力量，是維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略“王牌”。核導彈第一方隊由空軍某基地、海軍某基地、火箭軍某基地某旅等混合編組。



核導彈第二方隊中，12台大型導彈運輸車載著“東風－5C”液體洲際戰略核導彈浩蕩而來。核導彈第二方隊是裝備方隊壓軸出場的方隊。“東風－5C”液體洲際戰略核導彈採用固定發射井發射方式，是東風－5型洲際導彈的改進型，能攜帶10個彈頭，可在縱深數百公里區域內選擇要打擊的獨立目標，還可調節打擊時序和次序，大幅提高突防能力和打擊效果。“東風－5C”是我國戰略反擊體系中的重要組成，打擊範圍覆蓋全球，全時戒備、有效威懾，以武止戈、砥定乾坤。方隊由火箭軍某基地牽頭抽組。



（记者：林艷、海涵、俞敦平、盧誠輝；後方支援記者：郭至君）