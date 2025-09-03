抗戰勝利80周年文藝晚會　觀眾排長龍入場

距離晚會開始還有一個多小時，各界觀眾在門口排起長隊等待安檢入場（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月3日電（記者 盧哲）9月3日晚八時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會將在北京人民大會堂舉辦。黨和國家領導同志、抗戰老戰士、老同志，獲得功勳榮譽表彰的代表，基層群眾代表等各界人士將出席觀看。當天晚上近7時，各界觀眾陸續抵達大會堂，在門口排起長隊等待安檢入場。



本場晚會由中央宣傳部、文化和旅遊部、中央廣播電視總台、中央軍委政治工作部和北京市共同主辦並組織實施。文藝晚會以“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”為主題，以世界反法西斯戰爭東方主戰場的重要歷史節點和歷史場景為主線，突出表現了中國共產黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用，深刻緬懷了戰爭中浴血奮戰的革命先烈，充分展現了中國堅定維護世界和平與安全的鮮明態度，昭示了正義必勝、和平必勝、人民必勝的永恆真理。



根據場內節目單介紹，晚會分為五場共十八個節目，包括情境表演，歌舞，朗誦與歌唱等。在節目尾聲，還將有儀式儀仗表演，節目最後以歌舞作結尾。預計節目將持續一個多小時。



據介紹，一批80後年輕的藝術家承擔了晚會創作的主體工作。在演員方面，一批90後、00後的年輕文藝工作者擔綱主力。