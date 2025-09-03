普京晤金正恩：俄朝是特殊信任友好和同盟關係

中評社香港9月3日電／據俄羅斯衛星通訊社記者報導，俄羅斯總統普京與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩9月3日在北京釣魚台國賓館舉行會晤。



普京與金正恩從人民大會堂共同乘坐一輛車前往會晤地點。



在會談中，普京表示：“尊敬的國務委員長，請允許我再次向您致以衷心的問候。我們從早上開始已經在一起了相當長的時間，我們參加了由我們中國朋友舉辦的慶祝活動。”



很高興有機會與朝鮮領導人單獨會晤。



二人將有機會討論雙邊關係的各個維度和各個領域。



最近，兩國關係呈現出一種特殊的信任、友好和同盟關係。



強調了朝鮮軍人在解放庫爾斯克州的過程中發揮的作用。



俄朝參加了共同反對納粹主義、法西斯主義和軍國主義的鬥爭。



北京舉行的抗戰勝利80週年紀念活動精彩紛呈，水平很高。



普京說：“我們永遠不會忘記貴國軍隊和軍人家屬所做的犧牲。我謹代表俄羅斯人民感謝參與共同打擊現代新納粹主義的鬥爭。<...> 請向全體朝鮮民主主義人民共和國人民轉達最熱切的謝意。”



金正恩表示：很高興有機會與普京單獨會晤，並探討雙邊關係的發展和前景。



自去年6月簽署國家間條約以來，兩國關係在全方位發展。



金正恩說：“只要我們有能幫上俄羅斯忙的，我們就一定會這樣做，並將視此為兄弟職責所在。為了幫助俄羅斯，我們一定會盡己所能。”



會談持續超一個半小時。



俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫、國防部長安德烈·別洛烏索夫、總統助理尤里·烏沙科夫、自然資源與環境部長兼俄朝政府間經貿和科技合作委員會聯合主席亞歷山大·科茲洛夫也出席了此次會談。



朝鮮最高領導人金正恩的妹妹金與正是此次俄朝領導人會談朝鮮代表團的一員。