八萬羽和平鴿展翅　致敬抗戰勝利80周年

8萬羽和平鴿展翅飛翔在天安門廣場上空，與8萬只彩色氣球同時騰空，形成象徵和平的空中儀式。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月4日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會9月3日上午舉行。大會尾聲，8萬羽和平鴿展翅飛翔在天安門廣場上空，與8萬只彩色氣球同時騰空，形成象徵和平的空中儀式。



與空中靈動的飛鳥相呼應，廣場上“1949”和“2025”年號台上也有14只和平鴿雕塑。這些雕塑以中國本土品種“北京白”為原型，通過圓雕與浮雕結合的手法展現動態美感，象徵中華民族14年抗戰歷程。由此，從符號到實景的和平意象完美閉環。



據瞭解，被放飛於天安門廣場的8萬羽身體健康、體質強健的和平鴿全部來自北京市信鴿協會會員。其中許多和平鴿並非第一次參加重要國家活動，有的曾參加過建國70周年、建黨百年等慶典活動，可謂“經驗豐富”。



9月2日下午開始，信鴿會員帶著和平鴿分別北京的10個區出發，到各區收鴿地點集結交鴿。區信鴿協會逐羽檢查，並將所有和平鴿集中安置在12輛放飛車中。據悉，放飛車有很多貼心的設計，例如水槽、通風機等，放飛員還會適時為和平鴿補充水分，確保它們保持良好狀態。



和平鴿集結完畢，如何放飛亦大有講究。為使放飛和平鴿達到最理想效果，680名來自北京警察學院的學生在暑期接受了為期兩個月的放飛培訓。紀念大會現場，放飛車的擺放也經過精心設計。由於和平鴿在飛行中遇到障礙物會調頭，工作人員利用這個特點，巧妙地使和平鴿在廣場上空形成盤旋狀態。例如，如果放飛車搭載的是來自通州（在北京東邊）的和平鴿，那麼這輛車就會被放在廣場西側，當和平鴿出籠朝東飛的時候，遇到朝西飛的和平鴿就會調頭，所有和平鴿就會在空中形成盤旋效果。



12輛放飛車就整齊擺放在天安門廣場南的東西兩側。時間一到，旗手一揮，放飛員分秒不差、整齊劃一迅速行動，鴿籠瞬間打開，8萬羽和平鴿齊飛，在廣場上空短暫盤旋。緊隨其後的是8萬只彩色氣球騰空而起，紅、橙、黃、綠、深藍、淺藍六個顔色在空中形成球幕，宛如煙花。



作為方向感極好、忠誠度極高的動物，和平鴿於天安門上空盤旋幾周後，便會趕回家中。來回飛翔雖辛苦，但這趟也不白來。據悉，每只參加紀念活動的和平鴿都會得到一枚紀念腳環和一本證書，腳環上面刻有中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會會標。