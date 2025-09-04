中評現場：抗戰勝利80週年晚會致敬老兵

老戰士老同志們在少先隊員的簇擁下，來到大禮堂觀眾席就座（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月4日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行。中評社記者注意到，本場晚會在唱響勝利華章、展現正義力量的同時，尤其突出了對抗戰老戰士老同志的敬意。



當晚，七時許，夜幕降臨，北京人民大會堂萬人大禮堂燈火輝煌。二樓眺台懸掛著“銘記歷史 緬懷先烈 珍愛和平 開創未來”的橫幅。舞台正中，“正義必勝”4個金色大字熠熠生輝，莊嚴雄偉的長城造型象徵著中華民族不屈的精神脊梁。



晚會開始前，少先隊員向前來觀看演出的抗戰老戰士老同志代表獻花。隨後，老戰士老同志們在少先隊員的簇擁下，來到大禮堂觀眾席就座。老戰士們都穿戴著許多獎章，他們有些已不便行走，需要輪椅推行。他們入場時，全場起立報以長時間熱烈的掌聲，向他們致以崇高敬意。



19時55分許，歡快的迎賓曲響起，習近平等領導同志步入大禮堂，他們首先走向抗戰老戰士老同志代表，與他們親切握手。中評社記者觀察到，習近平主動俯身與每一位老戰士握手，有幾位老人在握手之前先敬禮，習近平都會在他們放下手的同時伸出雙手緊緊握住老人的手。幾位老戰士們都面帶笑容，習近平與他們親切交談。



當晚，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，與約6000名中外人士一起觀看晚會。在晚會演出結束時，全場起立，共同高唱《歌唱祖國》，熱烈的掌聲經久不息。習近平等領導同志退場時，也主動走向抗戰老戰士老同志代表，與他們一一揮手致意後才離開。

