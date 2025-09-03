韓國會議長禹元植在京與金正恩相遇並簡短對話

中評社香港9月3日電／韓聯社報導，韓國國會議長室3日表示，國會議長禹元植當天應邀在北京出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動。在天安門城樓等待參觀閱兵式時，禹元植與朝鮮國務委員會委員長金正恩碰面後握手致意，並進行了簡短的對話。



據禹元植隨行人員消息，禹元植說“我們時隔7年再次見面”，金正恩只簡短回答“是”，沒有做出別的回應。這是兩人自2018年以來第二次會面。2018年4月，時任韓國總統文在寅和金正恩在韓朝邊境板門店韓方一側“和平之家”舉行會談。當時，禹元植作為執政黨共同民主黨黨鞭出席會談後舉行的晚餐會，並與金正恩進行了交談。



作為韓國立法機關首長、國家禮賓序列第二的國會議長，禹元植此次代表韓國政府訪華。據此有觀點評價稱，禹元植和金正恩此次見面屬於韓朝最高層級之間的接觸。國會議長室方面表示，此前已預測兩人恐難相遇，因此會面本身就具有重大意義。



執政黨共同民主黨議員金太年、朴智元、朴釘和洪起元，以及祖國革新黨議員金峻亨陪同禹元植訪華。其中一名議員在接受韓聯社電話採訪時表示，由於韓朝與會人士在招待會場和貴賓室內被安排的座位距離較遠，韓方議員無法與朝方人士接觸。



禹元植還與中國國家主席習近平進行了交談。他呼籲習近平今年10月底訪韓出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議。這是禹元植自今年2月以來第二次與習近平會面。



另外，禹元植還在活動現場與俄羅斯總統普京互動。普京對韓朝關係和韓半島問題表示高度關注，並詢問禹元植如何看待韓朝關係、在俄朝首腦會談之機韓方希望向金正恩轉達何種資訊等內容。禹元植回答稱，韓方希望韓朝攜手開啟和平繁榮的時代，雖然當前環境艱難，但當務之急仍是實現韓半島和平，政府將為此全力以赴。