香港各界代表觀禮閱兵　訴家國情懷話擔當

香港警察梁鎮賢分享觀禮閱兵感想並回答記者問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月4日電（記者 陳思遠）在9月3日舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會中，香港警察“小虎Sir”梁鎮賢、津貼中學議會主席、九龍真光書院校長李伊瑩、香港青年新創見會長、地區人士林煒橋以及港交所行政總裁陳翊庭等各界代表受邀赴京觀禮。活動結束後，他們結合自身領域，分享觀禮感悟，暢談對香港發展、青少年教育及國家支持的見解，傳遞港人與祖國同心同行的信念。



香港警察梁鎮賢對此次北京之行倍感榮幸。這是他首次近距離觀摩國家軍隊，也是首次以香港警察身份身著禮服站在天安門廣場。閱兵中，軍事航天方隊、網絡空間作戰方隊、信息支援方隊等新型兵種方陣的亮相，讓他深刻感受到國家軍事實力的提升。



他強調，國家舉辦閱兵並非炫耀武力，而是提醒大眾銘記先烈用血汗換來的和平，“這種跨越時代的共鳴，讓我更珍惜香港當下的穩定”。



談及未來行動，梁鎮賢表示將把所見所聞分享給身邊人，助力加深對祖國的認識。作為少年警訊導師，他會繼續通過實踐活動向青少年傳遞正確價值觀，以“堅守本職、做好溝通” 的方式拉近警民距離，化解誤解，用警察身份為社會貢獻力量。而閱兵帶來的精神觸動，更讓他堅信，良好的心理與精神狀態，能應對所有警務工作難題。



首次現場觀禮的津貼中學議會主席、九龍真光書院校長李伊瑩，將感受凝練為“四種力量”。看到年輕人在活動中充滿使命感的身影，她體會到“年輕的力量”，深知青少年是國家未來；士兵整齊的步伐、飛機彩煙中以及“人民必勝”字樣，讓她觸摸到“團結的力量”；新型國防裝備的展示，讓她感知“國防的力量”背後是無數人的心血；而國家發展軍事只為守護和平的理念，更讓“和平的力量”深深烙印在她心中。



在教育轉化上，李伊瑩計劃將觀禮感受帶回學校，向學生解讀“四種力量”。她提到，香港多校已通過多元場景推行愛國主義教育，未來將圍繞抗戰勝利主題，新增座談會等互動形式，讓學生瞭解抗戰歷史。

