中評現場：抗戰勝利80周年文藝晚會舉行

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月4日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，與約6000名中外人士一起觀看晚會。



當晚，七時許，夜幕降臨，北京人民大會堂萬人大禮堂燈火輝煌。二樓眺台懸掛著“銘記歷史 緬懷先烈 珍愛和平 開創未來”的橫幅。舞台正中，“正義必勝”4個金色大字熠熠生輝，莊嚴雄偉的長城造型象徵著中華民族不屈的精神脊梁。



晚會開始前，少先隊員向前來觀看演出的抗戰老戰士老同志代表獻花。隨後，老戰士老同志們在少先隊員的簇擁下，來到大禮堂觀眾席就座，全場起立報以長時間熱烈的掌聲，向他們致以崇高敬意。



19時55分許，歡快的迎賓曲響起，習近平等領導同志步入大禮堂，同抗戰老戰士老同志代表親切握手。一群坐在前排戴著紅領巾的青少年轉身向習近平等領導同志鼓掌，習近平向他們揮手致意。



在8聲莊嚴肅穆的鐘聲中，音詩畫《山河銘記》拉開整場晚會的序幕。