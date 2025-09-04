】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 第9頁 第10頁 第11頁 第12頁 第13頁 第14頁 第15頁 第16頁 第17頁 第18頁 第19頁 第20頁 】 
中評現場：抗戰勝利80周年文藝晚會舉行
http://www.CRNTT.com   2025-09-04 00:50:08


紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行（中評社 盧哲攝）
　　中評社北京9月4日電（記者　盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》3日晚在北京人民大會堂隆重舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，與約6000名中外人士一起觀看晚會。

　　當晚，七時許，夜幕降臨，北京人民大會堂萬人大禮堂燈火輝煌。二樓眺台懸掛著“銘記歷史　緬懷先烈　珍愛和平　開創未來”的橫幅。舞台正中，“正義必勝”4個金色大字熠熠生輝，莊嚴雄偉的長城造型象徵著中華民族不屈的精神脊梁。

 　　晚會開始前，少先隊員向前來觀看演出的抗戰老戰士老同志代表獻花。隨後，老戰士老同志們在少先隊員的簇擁下，來到大禮堂觀眾席就座，全場起立報以長時間熱烈的掌聲，向他們致以崇高敬意。

　　19時55分許，歡快的迎賓曲響起，習近平等領導同志步入大禮堂，同抗戰老戰士老同志代表親切握手。一群坐在前排戴著紅領巾的青少年轉身向習近平等領導同志鼓掌，習近平向他們揮手致意。

　　在8聲莊嚴肅穆的鐘聲中，音詩畫《山河銘記》拉開整場晚會的序幕。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 第9頁 第10頁 第11頁 第12頁 第13頁 第14頁 第15頁 第16頁 第17頁 第18頁 第19頁 第20頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：