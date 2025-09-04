中評現場：抗戰80週年盛典 難忘5個細節

習近平主席檢閱部隊（中評社 林艷攝） 中評社北京9月4日電（記者 林艶）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會9月3日上午在北京天安門廣場隆重舉行，並舉行了史上規模最大、最先進的盛大閱兵儀式。大會歷時1小時26分，中評社記者有幸親歷現場，並記錄下了大量細節，其中有5個最難忘。



細節一：習近平主席發表講話 四次響起熱烈掌聲



當長安街上的電子屏幕鐘擺從1945依次來到2025，紀念大會隨著鐘聲的響起而正式拉開帷幕。這是時隔10年，中國再次舉行以抗戰勝利為主題的盛典，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會上的重要講話也備受世界矚目。中評社記者注意到，在習近平主席講話的八分鐘裡，現場響起了四次熱烈的掌聲。



其中一次雷鳴般的掌聲出現在習主席談到，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻！另一次，當習主席講到“中華民族偉大復興勢不可擋”時，現場再次響起熱烈掌聲。最後，當習主席向世界發出宣言，“人類和平與發展的崇高事業必將勝利！”全場響起長時間熱烈掌聲。

