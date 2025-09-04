中評現場：抗戰80週年盛典 難忘5個細節

習近平主席檢閱部隊（中評社 林艷攝） 中評社北京9月4日電（記者 林艶）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會9月3日上午在北京天安門廣場隆重舉行，並舉行了史上規模最大、最先進的盛大閱兵儀式。大會歷時1小時26分，中評社記者有幸親歷現場，並記錄下了大量細節，其中有5個最難忘。



細節一：習近平主席發表講話 四次響起熱烈掌聲



當長安街上的電子屏幕中，歷史的鐘擺從1945一路行至2025，莊嚴的紀念大會隨著鐘聲的響起而正式拉開帷幕。這是時隔十年，中國再次舉行紀念抗戰勝利的盛典，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會上的重要講話引發全球關注。



中評社記者觀察到，在習近平主席講話的八分鐘過程中，全場先后四次響起熱烈掌聲。其中一次格外響亮的掌聲，出現在習主席談到——“人類再次面臨和平與戰爭、對話與對抗、共贏與零和的抉擇。中國人民堅持走和平發展道路，願與各國人民攜手推動構建人類命運共同體。”當他強調“中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊”，並指出軍隊“堅決維護國家主權、統一和領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻”時，掌聲響徹全場。



另一陣持久熱烈的回應，則出現在習主席高聲宣告“中華民族偉大復興勢不可擋”的時刻。而當講話接近尾聲，他向世界發出“人類和平與發展的崇高事業必將勝利”的堅定宣言，更將現場氣氛推向高潮，全場響起長時間熱烈掌聲。

