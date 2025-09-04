香港觀禮代表答中評：感中央厚愛凝港人共識

香港青年新創見會長、地區人士林煒橋在參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會後，分享觀禮感想（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月4日電（記者 陳思遠）在9月3日紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵活動後，香港代表林煒橋分享觀禮感悟，既感慨於中國軍隊展現的強大實力與和平立場，呼籲香港青年探尋本地抗戰史，也點贊中央對香港的厚愛與支持，表達共建香港、助力國家發展的堅定信念。



談及此次觀禮經歷，林煒橋難掩自豪與震撼。他首先向中央人民政府與香港特別行政區政府表達感謝，坦言站在觀禮台上見證完整閱兵儀式，不僅能清晰感受到每個環節背後的精心籌備，更直觀目睹了中國軍隊在世界舞台上展現的強大實力。



林煒橋特別強調，中國的強大旨在守護國民、推動和平，絕非恃強侵略，這一立場值得香港青年深刻認知。同時，他提到閱兵讓人們重溫先烈以血汗乃至生命保衛國家的歷史，而香港當年亦有東江縱隊等抗日力量，呼籲香港青年可通過探尋本地歷史遺跡，加深對家國抗戰史的瞭解。



在他看來，此次觀禮活動更讓香港同胞清晰看到國家未來的發展方向，明確香港作為祖國不可分割的一部分的定位。他期待在中華民族命運共同體理念的指引下，香港能更好融入國家發展大局，與祖國攜手共創未來，共享發展機遇。



針對此次香港代表團約360位各界人士受邀參加現場觀禮，人數規模也是歷次最多，林煒橋在回答中評社記者提問時表示，這是他第二次參與閱兵觀禮活動，如此大規模的代表團配置，充分體現了中央對香港同胞的深切厚愛與有力支持。



他表示，長期以來，中央在經濟發展、教育建設等多個領域為香港提供堅實支撐，助力香港推動民生改善，這些支持有目共睹。能再次受邀參與如此重要的國家紀念活動，他深感榮幸，也更堅定了與香港各界一道，共建美好香港、助力國家發展的信念。

