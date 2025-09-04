快評：認清實力差距　“台獨”莫再猖狂

中評社快評／九三閱兵昨天在北京天安門廣場隆重舉行，多款國之重器集中受閱，展示中國強大的軍事實力。這次閱兵向世界、也向台灣傳遞了重要信息。對台灣民進黨當局而言，必須面對現實，認清兩岸實力差距，停止“謀獨”挑釁，莫再猖狂。



習近平主席在九三閱兵發表的重要講話中強調，“全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻！”



上海東亞研究所研究員包承柯解讀認為，這篇講話表達了對中國國家核心利益的關切，實現國家統一是中國大陸當前重大的歷史使命和責任。紐約時報3日指出，九三閱兵向意圖遏制中國崛起、阻止其重返世界中心地位的國家發出警告，並對台灣及台灣的國際支持者暗示，任何走向“台獨”的行動都將帶來風險。



在台灣，民眾對九三閱兵的關注度高過以往，很多人在網路上留言稱讚大陸軍事裝備的先進程度直追、甚至超越歐美；也有人留言諷刺民進黨當局與青鳥看了九三閱兵會崩潰，認為台灣不需要再跟美國買破銅爛鐵了，因為買了也沒有意義。



國防部長董軍去年6月2日在新加坡出席香格里拉對話時曾說，“對任何‘台獨’的極端情境情勢，我們準備得非常充分；對付‘台獨’武裝就像甕中捉鱉，不足掛齒。”



九三閱兵讓外界看到，“台獨”武裝在解放軍面前的確是不足掛齒。面向未來，時、勢、義都在大陸這一邊，任何“謀獨”挑釁都是不自量力，自取滅亡。