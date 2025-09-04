中評關注：中國大閱兵 美國人最關注什麼？

中國大閱兵展示的新型洲際彈道導彈東風-61備受矚目 美聯圖 中評社華盛頓9月3日電（記者 余東暉）剛在北京舉行的九三勝利日大閱兵引發美國輿論的高度關注，到美東時間3日早上記者發稿時，關於中國大閱兵的新聞報導位列谷歌新聞頻道專題的第一位。各家美國媒體在報導中國大閱兵時，最關注中國展示了什麼新式武器，及其對於美國的意涵。



九三勝利日閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵日前在新聞通報會上談到此次閱兵的意涵之一：體現能打勝仗的實力底氣。這次參閱的武器裝備，都是從國產現役主戰裝備中遴選，首次亮相的新型裝備占比很大，地面和空中裝備都是體系編成、混合編組，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，也是第一次對外展示，充分彰顯解放軍捍衛中國國家主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力。



吳澤棵透露：所有受閱武器裝備都是國產現役主戰裝備，是繼2019年國慶大閱兵後解放軍新一代武器裝備的集中亮相。主要有幾個特點：一是，以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰模塊進行編組，展示解放軍體系作戰能力。二是，遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閱，比如新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，展示解放軍新域新質戰力。三是，集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示我軍強大的戰略威懾實力。這次受閱的武器裝備信息化、智能化程度都比較高，充分體現我軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。