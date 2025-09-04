香港社團舉辦多項活動紀念抗戰勝利80周年

灣仔民政處與香港灣仔區各界協會組織近二百名代表齊聚一堂，共同觀看閱兵儀式直播。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月4日電／據新華網報導，香港島各界聯合會、新界社團聯會、九龍社團聯會、香港升旗隊總會等香港主要社團3日舉辦多項活動紀念抗戰勝利80周年，銘記歷史、緬懷先烈，提升香港社會的愛國意識。



香港島各界聯合會與特區政府民政事務總署3日晚在香港大會堂音樂廳聯合舉辦“港島各界紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會”，通過豐富多彩的文藝表演，重溫全民族眾志成城奮勇抗戰的歷史時刻，讓香港市民更深刻瞭解國家與香港的抗戰歷史，激發身為中華兒女的愛國情懷和民族精神。



香港島各界聯合會常務副理事長黃國平表示，80年前，億萬中華兒女為了保衛家國奮勇抗戰，以堅毅不屈的錚錚鐵骨，用無數血汗和寶貴生命，換來了勝利、換來了和平、換來了今天的幸福生活。我們必須銘記歷史，堅守和平，傳承偉大的抗戰精神，不負先輩的犧牲和他們對國家強盛的渴望，為中華民族開創更輝煌的未來。



民政事務總署署長杜潔麗表示，抗戰期間香港被日軍占領，民眾紛紛自發組織抗日行動，不少有志人士加入東江縱隊港九大隊等游擊隊伍，奮力抵抗侵略者，充分展現出中華民族寧折不彎、視死如歸的氣節。我們紀念抗戰勝利，不僅要以史為鑒，珍惜得來不易的和平，更要學習先輩不屈不撓的精神，為實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。



由新界社團聯會、特區政府民政事務總署合辦的“新界各區紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年大會”3日晚於荃灣大會堂演奏廳舉行。署理民政及青年事務局局長梁宏正表示，為了讓市民更深刻全面地認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，提升家國情懷和民族精神，特區政府舉辦了形式多樣的紀念和教育活動。民青局還贊助非政府機構舉辦了一系列相關活動，增強青年的國家認同感、歸屬感和民族自豪感。



新界社團聯會理事長譚鎮國表示，新界是當年抗日游擊隊的根據地，新界現存的抗戰遺址更是香港共赴國難的印記。新社聯的立身之本源於東江縱隊愛國愛家的傳統。今年，新社聯積極支持並參與推動在北區、西貢、長洲、大嶼山等地的抗日遺址竪立碑記，未來新社聯會繼續推動社會各界參與抗戰遺址保護與歷史教育，增強市民的國家觀念和民族觀念，將紅色基因代代傳承。



此次活動邀請了抗日老戰士陳來嬌、劉蘇以及老烈屬趙麥紀賢出席，吸引近千名各界人士參加。活動上，學生代表向老戰士及老烈屬致敬和獻花，表達了對抗日英雄當年浴血奮戰、保家衛國的敬意，展現了愛國愛港情懷的薪火相傳。