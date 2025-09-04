港專師生擔任閱兵旁述　心情激動

港專學生近距離瞭解步槍模型。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月4日電／據大公報報導，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，港專學院及香港專業進修學校（“港專”）昨日組織近200名師生於賽馬會本科校園綜藝館觀看閱兵儀式直播，舉辦了一場別開生面的“博學課堂”。學校安排師生在直播期間旁述講解、同步設計軍事及國情相關內容的有獎問答遊戲，場內設置展覽台供學生近距離瞭解小型武器。有參加旁述的同學表示，自己對軍事感興趣，希望日後投考紀律部隊，守護香港；港專校長陳卓禧更化身駐北京“特派記者”，通過視頻分享是次前往北京觀禮的見聞。



《松花江上》《在太行山上》《保衛黃河》《沒有共產黨就沒有新中國》抗戰歌曲連唱合唱一曲接一曲，學生情緒逐漸被調動。屏幕中傳來“全體肅立”指令，學生們立刻起立注視屏幕─鳴放禮炮八十響，國旗護衛隊官兵持五星紅旗從人民英雄紀念碑步入升旗區。“中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！”中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平言畢，現場學生紛紛鼓掌。



為國家安全繁榮貢獻力量



港專升旗隊義務導師文冠皓聯同剛畢業於應用教育文憑（入境與海關）課程的學生帥斌華作為旁述人員，從軍事裝備的發展、國防現代化的歷程及自身對國家強大的感受，為直播提供生動且充滿知識性的講解、與學生互動。有獎問答遊戲的壓軸大獎是殲－35戰鬥機模型，學生們雀躍舉手，激情思辨，氣氛熱烈。



帥斌華是一個“軍事迷”，他未來希望投考紀律部隊，守護香港，服務社會。他家中上兩代曾有從軍經歷，耳濡目染，深刻認識家國責任。“先輩們用鮮血換來今天的和平，而年輕一代的責任，就是用自己的專業和力量去守護這份來之不易的成果，為國家的安全與繁榮貢獻力量。”