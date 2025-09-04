力拓債市　鞏固香港金融優勢

港股上半年交易數據（圖片來源：大公報） 中評社北京9月4日電／據大公報報導，新一份施政報告即將發表，金融發展是外界重點關注範疇。現屆政府通過改革創新不斷增強資本市場的包容性和吸引力，在大力提振股市、持續優化“互聯互通”機制、強化離岸人民幣業務樞紐地位等方面都取得了顯著成效。



香港證券市場上半年日均成交額達2402億港元，同比大增118%；ETF市場日均成交額更激增至338億港元，同比爆發式增長184%；滬深港通南北向交易也雙雙創下歷史新高。上述數據均表明香港金融市場正迎來新一輪大發展時期。



在亮眼成績的背後，是香港金融體系韌性的體現，也是香港金融市場“內聯外交”獨特優勢的展現，更是特區政府積極作為，大力推動金融市場改革，從優化定價機制到提升交易效率，到拆墻鬆綁吸納更多優質企業來港上市，令香港金融在面對地緣政治波動和全球經濟的不確定性下，依然展現競爭優勢，成為國際資金的“避風港”。



金融行業是香港經濟最重要的支柱，既是香港發展安身立命根本，更是助力國家金融強國建設的重要一環，不論從自身發展以至國家需要，香港都要將金融發展放在首要地位，不斷鞏固強化香港國際金融中心地位。新一份施政報告應繼續將金融發展作為一個重要部分，相信特首李家超會在其中提出更多新猷。



當前香港金融發展既迎來重要機遇，也面臨眾多競爭對手挑戰，在金融發展上必須先訂定全面發展藍圖，為香港定下“超英趕美”的發展目標，制定頂層設計，從而推動香港金融再上層樓。筆者建議設立由李家超特首親自主持的高層次金融發展委員會，成員包括各個相關的政策局、金融業界、學界的代表，全面謀劃、統籌推動香港金融業發展，列出金融改革路線圖，不斷強化國際金融中心競爭力。



提升香港金融競爭力，有兩方面工作可以全力推動：一是加快推動債券市場發展，特別是零息債券近年深受投資者歡迎。債券是國際金融中心一個重要業務，近年金融市場大幅波動，投資者對於有穩定收益的債券需要更加殷切。香港國際金融中心過去較為著重股票市場發展，債券市場近年亦急起直追。加快發展債券市場，有助擴闊資金融通渠道，避免過度依賴股票市場和銀行體系，提高資金運用效率。而強化銀行貸款、股票與債券“三腳櫈”，更有助香港金融市場的多樣化和穩定性，提升香港金融市場競爭力。