美歐日長債雪崩　資金緣何拋售？

圖為德國聯邦財政部。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月4日電／據大公報報導，外圍債市遭遇同步震蕩，長債收益率均現大幅攀升，甚至影響到股票市場與黃金價格的走勢。探究背後原因，筆者認為或與歐洲國家財政狀況擔憂，以及美國企業債大規模到期有關。



周三（3日）盤前，30年期美債收益率一度突破5%，為7月以來首次達到這一水平。歐洲主要經濟體國債面臨嚴重拋壓，德國、法國和荷蘭30年期國債收益率升至2011年歐債危機以來峰值水平，英國30年期國債收益率觸及1998年以來高點。此外，日本30年期國債收益率漲至3.29%，創下歷史新高。



歐洲財政狀況堪憂



債券利率飈升亦打壓股市行情，尤其是對利率極為敏感的科技板塊。本周二，美股七姐妹全面走低，英偉達更以2%的幅度領跌。與此同時，避險資產強勢上行，黃金現貨價格創出歷史新高，突破3500美元大關，紐約黃金期貨價格更漲超3600美元。



目前歐洲國家的財政問題十分堪憂。上月底德國總理默茨在州級黨代會上警示，德國及歐洲正面臨社會福利制度難以為繼的困境，但改革進程舉步維艱：加稅恐導致資本外逃，削減福利則面臨政治阻力。



下周一（9月8日）法國現屆政府還將接受議會信任投票，市場擔憂政治僵局將使得財政更為緊縮。歐洲央行行長拉加德警告，隨著外界對債務擔憂不斷加劇，法國政府垮台的風險正在升溫。



眼下日本政府的日子也不好過。自民黨參議院選舉失利後，黨內要求首相石破茂辭職的呼聲愈演愈烈，加劇了投資者的不安情緒。再加上美日關稅協議塵埃落定，市場對日央行加息的預期大幅上升，刺激日債收益率持續走高。



美國的債務擴張趨勢始終沒有得到控制。目前聯邦政府債務規模接近40萬億美元，今年利息支出達到1萬億美元；利息支付占聯邦收入的比例預計將升至18.4%，創下近三十年的新高水平。特朗普政府除了不停向美聯儲施壓，未能拿出其他有效的化債途徑。