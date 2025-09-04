成交回落　港股25000點受考驗

中評社北京9月4日電／據大公報報導，港股昨日高開低走，恒指高位見25789，升293點，不過又是高處承接不足，恒指很快由升轉跌，低位為25276，跌220點，即高低上落513點，收市報25343，跌153點，是第二日回落，兩日共跌273點。全日總成交2676億元，較上日大幅減少605億元。



由於九月才過了三個交易天，升降韵律為一升二跌，而八月底的收市指數為25077，顯示現時仍升266點，大家要注意的是這種先低後高的形態是否延續下去。這有一種量度的方法，就是九月一日升539點，若回調一半，跌268點，昨日已經到位，所以今日要注意恒指是升還是跌。若跌，是連跌三日，25000點將受考驗。



大市企圖向上突破，已有多次操作，但結果仍是上不到25800至26000的區間阻力，這種“慣性走勢”有點令人洩氣。儘管中長線對後市仍然看好，但九月之不明朗走勢，仍值得短線買賣者提高警覺。



展望九月份，市場關注的議題是美聯儲在九月十六日至十七日的兩日會議上，會否減息，而減息的幅度是否如預期的半厘？也就是說，利率的升降又再次提到議事日程上，而“如期降息”之估計高唱入雲，估計成事的機會頗大。至於港股，按這個“時間表”計算，可能是九月上旬反復，九月中旬以後證實減息，利好經濟及大市，可為新一輪衝刺注入動力。



另外，昨日成交額有較大的下降，已低於3000億元，說明入市資金有所收斂，這也是大市要停一停、靜一靜、等一等的啟示。



大市短線未明朗 留意高息股



已持有優質高息股作投資的人士，不必理會短線的不明朗，反正九月是收息月，優質股的“除淨日”排隊而至，大家可以選擇合適的高息股作投資。例如：中國平安（02318）每股派0.95元，除淨日為九月十日，周息率5厘。該股有未套現的“隱藏盈利”估計達600億元，乃其投資多只股份升值所得，但因為採用不同的會計準則，故該“隱藏盈利”未在財表上反映出來而已。



又如中銀香港（02388），除淨日為九月十一日，季息派0.29元，昨收37.14元，逆市升0.3%，而昨日高位首見38.1元，相當凌厲，該股轉強，有目共見。