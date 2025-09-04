新界校長會組織逾6000師生看閱兵

新界校長會組織30所會員學校逾6000師生觀看閱兵儀式直播。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月4日電／據大公報報導，昨日，香港教育界舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，與學校師生共同觀看閱兵儀式。



香港教育工作者聯會聯同逾30個教育團體在愛國教育支援中心舉行“中國人民抗日戰爭勝利紀念日儀式”，教育局署理局長施俊輝出席。施俊輝觀看閱兵後表示，香港在抗戰期間擔當重要角色，市民與祖國同胞同仇敵愾，展現出不屈不撓的愛國精神。他感謝全港學界積極響應教育局號召安排學生觀看閱兵儀式，並呼籲各界繼續攜手合作，共同培養心系家國、愛國愛港的新一代青年。



此外，民政及青年事務局署理局長梁宏正、中央政府駐港聯絡辦公室教育科技部一級巡視員劉懋洲、駐港國家安全公署聯絡局處長許彬杉、外交部駐港公署國際部副主任盧可、立法會議員兼教聯會副會長鄧飛、香港城市大學中文及歷史學系副主任陳學然擔任主禮嘉賓。鄧飛致辭時表示，教聯會在推行愛國主義教育方面向來走在前列，此次牽頭33個教育團體成立了“教育界紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動籌備委員會”，透過多元活動傳承抗戰精神，助年輕一代“銘記歷史、珍惜和平、開創未來”。



新界校長會亦組織30所會員學校逾6000師生觀看閱兵儀式直播。新界校長會表示，透過觀看閱兵儀式，學生可加深對國家歷史的理解，尤其是中國人民抗日戰爭的艱辛歷程及最終勝利的重要歷史意義。該類活動是學校愛國教育的重要一環，有助培養學生的國民身份認同及歷史責任感。部分學校更在觀禮後組織了專題討論和反思活動。