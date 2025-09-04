富權：滾滾鋼鐵洪流碾碎聒噪擋道綠蛙

中評社香港9月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：滾滾鋼鐵洪流碾碎聒噪擋道綠蛙。以下為文章內容。



二零二五年九月三日，中國以一場氣勢磅礴的閱兵，莊嚴紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年。中國人民解放軍參閱部隊以披堅執銳、威武雄壯的英姿，鏗鏘有力的步伐，滾滾向前的鋼鐵洪流通過天安門廣場，不但展示了國力軍威，彰顯了中國人民軍隊堅決捍衛二戰勝利成果和國際公平正義、積極推動構建人類命運共同體，以及堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻的的責任擔當，而且在一定角度上，也是碾碎了如同井底青蛙那樣的民進黨當局，企圖阻擋台灣各界群眾參與“九三”大閱兵觀禮，以及以各種形式紀念及宣導抗戰勝利的圖謀。



實際上，民進黨當局出於其部分創黨人員是當年的日本“皇民”，並曾經在台灣光復時在日本侵略者的扶持下成立了“台獨”組織，因而將“台獨”理念寫進了黨綱的歷史背景，以及“抗中保台”反動綱領的現實需要，擔心台灣地區各界同胞赴京觀禮“九三”大閱兵，在現場親眼目睹中國人民解放軍之強大、武器之精良，及全國各族人民的堅強意志，將會增強兩岸同屬一個中國，兩岸必然統一的執念及信心，衝擊民進黨當局為了“台獨建國”及爭取長期執政所構築的“防線”，因而對“九三”大閱兵就恨得要命，怕得要死，窮盡一切辦法阻擋台灣地區各界人士前往北京出席“九三”大閱兵觀禮，甚至直接“點名”馬英九、蕭旭岑、洪秀柱等人，還拋出所謂法令，宣稱禁止現役“中央”與地方政府十一職等以上人員，以及退役情治機關首長、或者是副首長以上、少將以上人員出席，違令者將予以各種處罰，還威脅二十三名赴大陸發展的台灣藝人，對於大陸“九三”閱兵、紀念台灣光復等相關活動，不得配合參與，否則將“依法處理”。



但是，“青山擋不住，畢竟東流去”。被民進黨當局“點名”的洪秀柱，仍然義無反顧地前往北京，參與“九三”大閱兵等紀念中國人民抗日戰爭暨世界人民反法西斯戰爭勝利八十週年的系列活動。北京似乎是要“還以”民進黨當局的“顏色”，當然更因洪秀柱曾任中國國民黨主席及“立法院”副院長的政治背景，在昨日的“九三”大閱兵過程中，將其安排登上天安門城樓，而且就在前國家副主席王岐山的後排，同區域的還有外交部長王毅，全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華，在央視的鏡頭中“同框”。在中午於人民大會堂宴會廳舉行的招待會上，洪秀柱也被安排在第一排右邊的圓桌，與習近平主席、普京總統、金正恩委員長的主賓席圓桌為鄰。

