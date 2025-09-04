親歷戰爭　九旬翁寄語年輕人愛國愛家

李伯伯見到閱兵中展出的先進武器以及解放軍的英姿，即時竪起大拇指贊好。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月4日電／據大公報報導，在土瓜灣的一間護老院昨日早上在院內播放閱兵儀式，老人家們齊聚大廳的電視機前，聚精會神地觀看。92的李葆培伯伯接受《大公報》訪問時表示，當年日軍攻打香港時，他年僅9歲，隨父母為逃難到澳門，三餐不繼；今天見到國家有精銳的軍隊、先進的武器戰備，國力強大，寄語年輕人要愛國愛家，“衹有人民團結，無私奉獻，國家才可以強大”。



“不用再怕外敵侵犯了”



李伯憶述，當年為躲避戰亂，一家人匆忙收拾行李，在船上顛簸了6小時，抵達了在澳門的大伯家裡，“那段時間吃完上頓沒下頓，能有東西吃就叫開餐。”由於物資匱乏，偶爾能吃上花生麩和雞糠，都能讓他開心好久。



“在中國人民團結一致的努力下，中國現在已經富強起來了。”他稱現在經港珠澳大橋到澳門，僅需一小時，交通距離大幅縮短，顯示國家的基建工程實力。



看著閱兵儀式中展示的新型軍備，李伯說，“我們不用再害怕有外敵侵犯了”，國家的軍隊與武器，能保障全國人民的安全。他希望年輕人珍惜現在來之不易的生活，要愛國愛家，只要人民團結，國家可以繼續強大。