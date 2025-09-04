老戰士林珍：冀下個十年再來慶祝

原東江縱隊港九獨立大隊老戰士林珍（前排左一）和謝祥興出席觀禮。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月4日電／據大公報報導，現年90歲的香港抗日老戰士林珍昨日在北京大會現場接受大公報記者採訪時表示，觀看今年的閱兵儀式，與全世界人民一起慶祝這一場偉大勝利，自己感到無比的榮耀和自豪。她談到，雖然東江縱隊的老兵們都已經年邁，但無論有多困難他們都會堅持到底，為的就是把抗戰精神的重大意義向我們的後代傳承下去。“再過十年，我要爭取再來天安門，慶祝我們祖國完成民族復興夢！”



“願望和信念都實現了”



據瞭解，1941年12月，香港淪陷時，林珍年僅6歲。在那段日子，日軍的暴行無處不在，林珍的姐姐林展被日寇誣告偷竊軍票，遭受了日本憲兵的暴力審訊。1943年冬天，8歲的她跟著母親和哥哥，追隨姐姐加入東江縱隊港九獨立大隊，成了“小鬼通訊員”。這支“小鬼隊”是港九大隊中的一支特殊力量，抗戰期間在情報傳遞、偵察、營救等任務中發揮了重要作用。



“我想告訴我的戰友們，請他們安息，他們當年的願望和信念都實現了，我們全國人民現在都在和他們一起慶祝勝利。”近年來，林珍奔走於香港的大街小巷，向青年人講述抗戰老兵的紅色記憶，講述東江縱隊港九獨立大隊戰士們浴血奮戰、保家衛國的故事。“我希望我們這一代傳承民族精神，首先是有一個中國心，你就會有克服困難或者有創造意義的行動，來實現我們社會主義強國的堅強信念。這個任務已經落到青少年身上，代代相傳到永遠。”