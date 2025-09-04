司局長：閱兵顯示國家“以備戰促和平”決心

中評社北京9月4日電／據大公報報導，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會昨日上午在北京隆重舉行，多位特區政府主要官員在北京觀禮後表示，閱兵展示中國軍隊的軍威、中國軍人的鋼鐵意志和過硬本領，彰顯國家維護和平的決心和實力。全國各地同胞，包括香港各界和市民，追思先烈為中華民族乃至世界和平的奮戰與犧牲，更明白和平安定、繁榮發展來之不易，更堅定維護國家發展核心利益。



堅定維護國家發展核心利益



財政司司長陳茂波表示，在天安門城樓觀禮，更深刻感受到習近平主席話語的重量。全國各地同胞，包括香港各界和市民，追思過去先烈的奮戰與犧牲。銘記歷史，是為了明白今天我們享有和平的意義；致敬勝利，是為了激勵我們堅定走和平發展的道路。在風雲多變的國際環境下，我們更加要堅持和平發展道路，堅定維護國家發展核心利益，在融入國家發展中，積極發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色並貢獻力量！



律政司司長林定國分享說，其父親當年與家人被迫兌換日本軍票，後來常常參與爭取賠償的活動，可惜直至離世仍無法得償所願。毋忘歷史，珍愛和平。這次閱兵對外而言是要在這個特別的日子，顯示我們國家“以備戰促和平”的能力和決心；對內而言，讓中國同胞更安心，過去“落後捱打”的日子將永不復返。



政務司副司長卓永興指出，今次閱兵聲勢浩大、軍容凜凜，45個受閱方隊莫不步履整齊，做到橫看一條線、竪看一個人。全員雄壯威武、神采奕奕、昂首挺胸，口令清楚雄亮、踢腳虎虎生威、提槍立志迎敵、劈槍劈除屈辱、敬禮準確利索，充分展現中國軍隊的軍威、中國軍人的鋼鐵意志和過硬本領，完完全全是現代閱兵的最高典範！



和平來之不易 牢記先烈付出



特區政府十五位政策局局長也到現場觀禮。他們指出，歷史不容忘記，和平更需守護。閱兵儀式是國家整體實力的呈現，國家軍事力量的強大，彰顯出國家維護和平的決心和實力，必將今日的震撼及啟發轉為砥礪前行的力量。當前國家的和平安定、繁榮發展來之不易，我們要牢記先烈以血肉為中華民族乃至世界和平所付出的代價。