香港東盟協會：香港可促進國家與東盟交流

中評社北京9月4日電／據大公報報導，9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。香港東盟協會主席黃永光在現場參加了紀念大會。他說，現場氣氛很振奮，大家很受鼓舞，這不僅是一場展示中國軍事力量和國防建設成就的盛會，更是一次中國維護世界和平的決心與擔當的宣示。中國軍隊先進的裝備、強大的軍容，展現出中國軍隊的強大實力和高昂士氣，也體現了中國維護和平的強大能力。



黃永光指出，這次閱兵，有20多個國家的領導人參加，顯示出世界各國對中國的重視。尤其是東盟，有7個國家元首、代元首或政府首腦出席，顯示了中國和東盟之間友好的睦鄰關係。香港特區在國家發展大局中具有獨特地位，同時與東盟地區經貿往來密切，合作成果豐碩。展望未來，在世界和平發展的大背景下，香港可以發揮自身優勢，成為中國與東盟共建共贏的橋梁和紐帶。香港東盟協會也將繼續努力，推動香港與東盟在更廣泛領域的交流與合作，為實現共建共贏的美好願景貢獻力量。



商湯科技董事長兼首席執行官徐立參與閱兵儀式後表示，這是值得畢生珍藏的莊嚴時刻，非常激動，尤其在現場親歷全場合唱《歌唱祖國》時，特別感受到祖國強大。80年前那段艱苦卓絕的歷史，提醒我們和平來之不易。習近平主席在講話中勉勵全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。他表示，深切感受到科技創新肩負的時代責任。



眼前正迎來科技創新發展的最好時代，國家高度重視科技進步，對人工智能等前沿領域給予了有力引導和支持，商湯科技深受鼓舞。將以實際行動與使命擔當，扎實推進科技創新與產業創新的深度融合，助力新質生產力加速成長，讓人工智能的發展成果惠及社會大眾，在中國式現代化的新征程中不斷貢獻力量。



中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，通過電視直播觀看了紀念大會。當國歌奏響、國旗升起的那一刻，雖身處香港，依然感受到無比震撼與感動。先輩們用生命守護這片土地，換來今日的和平繁榮。作為一名香港人，她深深體會到國家強大對香港的重要意義。



莊偉茵說，未來她將會更積極地在香港各界推廣國家安全意識，幫助市民明白“國安才能港安”的道理。衷心希望香港同胞與全國人民一起，攜手維護國家安全，珍惜來之不易的繁榮穩定，共創更美好的未來。作為湖南省政協委員。她會繼續發揮雙重角色，深耕香港青少年的愛國主義教育，積極致力推動他們的愛國愛港情懷。