港區委員談閱兵：國恥不能忘　吾輩當自強

港區全國政協委員、香港經濟民生聯盟執行委員胡劍江。（圖片來源：文匯網） 中評社北京9月4日電／據文匯網報導，“今天在天安門廣場看大閱兵，讓我瞬間想起80年前，港澳同胞冒著炮火支援前線的畫面。當年他們用血肉之軀守護家園。而今，年輕戰士用鋼槍捍衛和平，這就是中華民族一脈相承的鐵血擔當。”港區全國政協委員胡劍江接受本網採訪表示，80年前，中國人民經歷14年浴血奮戰，最終取得抗戰偉大勝利，這份勝利來之不易。國恥不能忘，吾輩當自強。



胡劍江提到，戰旗方隊代表的是浴血於抗日烽火的功勛，從無數英雄和眾多功勛榮譽旗幟中選出具有典型意義的旗幟，寓意著偉大的抗戰精神繼續傳承，人民軍隊無畏艱難、奮勇直前。空中護旗梯隊是支由多型直升機組成多個編隊，體現在中國共產黨的領導下，國家日益繁榮昌盛，軍隊不斷發展壯大，向全世界昭告正義必勝、和平必勝、人民必勝的偉大真理。



23個裝備方隊里，諸多“大國重器”紛紛亮相。“這些國之重器背後是無數科研人員日夜攻堅的智慧結晶。”從無人駕駛到高超音速武器，長期關注汽車出海的胡劍江深知，科技強軍是國家的定海神針。他表示，香港的金融與國際規則經驗，正助力內地企業走出去，共同守護這份來之不易的和平。



“今天的觀禮台上，有抗戰老兵的勛章，也有國際友人後裔的身影，他們曾為正義跨越國界，作為港區委員，我們更需發揮雙重體系作用，推動中外民心相通。唯有銘記歷史，才能共創未來。”胡劍江表示，這次閱兵不僅是一場致敬歷史的紀念，更是一場直擊心靈的洗禮，從香江畔到天安門，作為港區委員，我們深感肩負使命擔當，既要為國家和平建言獻策，也要為香港繁榮聚力，為祖國發展做出更大貢獻。