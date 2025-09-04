香港上半年可持續債活躍　料發行額升15%

金管局餘偉文稱，科技發展為可持續金融創造新機遇。 資料圖片 中評社香港9月4日電／金管局去年推出“可持續金融行動計劃”，藉香港作為區內可持續金融中心的地位，貢獻於亞洲以至全球的可持續發展。金管局總裁餘偉文昨在《匯思》撰文指，在“行動計劃”的落實過程中，看到不少積極的發展趨勢，如亞洲地區可持續債務市場保持較強的增長勢頭，吸引不少歐美投資者更為關注亞洲市場。他又透露，今年以來本港可持續債務市場繼續穩健增長，估計上半年發行總額可達到343億美元，按年升15%，反映市場活力。



香港文匯報報導，餘偉文表示，氣候變化挑戰日益嚴峻，緩解與適應需要龐大資金支持。據市場預測，亞洲新興及發展中經濟體每年所需投資達1.1萬億美元，資金缺口高達8，000億美元，凸顯建設成熟可持續金融生態圈的重要性。他特別提到，去年在港發行的綠色和可持續債務總額（包括債券及貸款）達844億美元，按年升61%。其中，在港安排發行的綠色和可持續債券總額達431億美元，當中私營機構發行人約佔八成。



擬擴代幣化應用 年內完成測試



餘偉文又指，科技發展為可持續金融創造新機遇，其中提到代幣化技術有助提升債市效率、降低成本、增加透明度及擴大投資者參與。金管局正積極研究如何將代幣化技術應用於其他可持續金融領域，例如碳信用市場，提升跨境交易效率並推動國際化，目前相關概念驗證正在進行中，有望年內完成測試報告。

