《南京照相館》今日在港上映

中評社北京9月4日電／據文匯網報導，當日寇鐵蹄踏破南京城墻時，侵略者手中照相機按下的快門聲，並不亞於槍炮轟炸給南京人、給中國人帶來的傷害。“他們精心炮製的“中日親善”虛假圖景如若得逞，在那個信息傳遞渠道極為有限的時代，對殘酷真相的遮蔽效果，不輸給兩顆原子彈的威力。”電影《南京照相館》編劇張珂，在影片於香港上映之際，接受香港文匯報記者採訪時直言：“電影透過一家照相館裡發生的真相與虛假信息的爭奪戰，正是我們冀望能以小見大的方式，讓更多觀眾得知，這場反人類的系統性屠殺，絕非偶發事件或戰爭附帶傷害。”



電影《南京照相館》以罕有的影像視角，切入抗日戰爭中一段最慘烈的歷史場景，顯露出媒介被操控的雙面性：攝影既能定格歷史瞬間，也能被施暴者用來編造謊言。張珂告訴記者，照片與現代人的生活密切相關，“選擇用照片作為切入口， 不只拉近了與年輕觀眾的距離，也讓他們對發生在88年前反人性的邪惡戰爭，有了更直觀的認知。”他在影片中設置的兩個橋段，也如願獲得了觀眾認可。“影片中，照相館裡老金拉動背景幕布，呈現出祖國各地的大好河山，以及膠卷中出現的普通南京人，之所以能得到觀眾的高度評價，我想，這是情感上的直觀代入、心靈上的同頻共振。”



背後對歷史話語權的爭奪



目前，《南京照相館》上映已逾月餘，除在內地熱映外，也已同步登陸海外影院與觀眾見面。面對登陸香港銀幕的“挑戰”，編劇張珂信心飽滿：香港觀眾國際化程度高，歷史觀與價值觀也更為多元，但影片要傳遞的信息及相對通俗的敘事方式，足夠讓即使缺乏深厚中國歷史背景的普通觀眾，也能看懂故事、理解情感，並為之動容。



“一部好的歷史電影或許就像一顆種子，會在觀眾心裡慢慢生根發芽。”張珂說︰“如今影片收穫的諸多正向反饋，包括海外觀眾觀影後流露出的震驚，以及他們對這段未知歷史的迷茫與探尋欲——都印證了作品的意義所在。”而回溯創作起點，張珂坦言，團隊確立的第一個重要命題，便是“對歷史真相的追尋”。



“抗戰勝利80周年，我們仍在為還原歷史真相而努力，侵略者當年犯下的戰爭罪行，至今未能得到全方位的清算。”正因如此，在《南京照相館》籌備階段，主創團隊曾無數次自問：面對南京大屠殺這樣沉重且特殊的歷史事件，電影究竟該以怎樣的姿態構建敘事，才能既尊重歷史，又能真正觸動人心？